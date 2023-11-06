Polonya'da hükümet kurma görevi mevcut Başbakan Morawiecki'ye verildi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 15 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından hükümet kurma görevini seçimlerde birinci olan ancak meclis çoğunluğunu sağlayamayan Hukuk ve Adalet Partisi'nin temsilcisi mevcut Başbakan Mateusz Morawiecki'ye verdi.

Duda, yerel saatle 20.00'de halka sesleniş konuşması yaptı.

Polonya'da seçimlere yüzde 74'ten fazla katılım olduğunu ve rekor kırıldığını anımsatan Duda, "Rekor katılım oranı bugün Polonya'da demokrasinin her zamankinden daha güçlü olduğunu teyit etmiştir. Bu, temsil ettikleri siyasi seçenek ne olursa olsun tüm parlamenterler için büyük bir yükümlülüktür." ifadesini kullandı.

Duda, sakin bir analiz ve istişare döneminin geride kaldığını belirterek, "Hükümeti kurma görevini Başbakan Morawiecki'ye vermeye karar verdim. Bunu yaparken, kazanan partinin hükümeti kurma şansını ilk elde ettiği iyi parlamento geleneğini sürdürmeye karar verdim." diye konuştu.

Polonya'da yeni dönemde parlamentonun ilk oturumu 13 Kasım'da gerçekleşecek.

Morawiecki'nin güven oylamasını kazanmak için parlamentonun alt kanadı Sejm'de mutlak çoğunluğun desteğini alması, yani destekçilerin sayısının muhaliflerin ve çekimserlerin sayısından fazla olması ve oylama sırasında mecliste en az 230 milletvekilinin bulunması gerekiyor.

Morawiecki parlamentodan güvenoyu alamazsa Meclis, başka bir başbakan seçecek. Bu kişinin muhtemelen ana akım muhalefet partilerinin başbakan adayı olarak seçtiği eski Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk olması bekleniyor.

- Seçimde ne olmuştu?

Polonya'da 15 Ekim'de yapılan seçimin sonuçlarına göre, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) yüzde 35,38 oy alarak birinci geldi.

PİS'yi, yüzde 30,70 ile Tusk'un liderliğindeki ana muhalefet bloku Sivil Koalisyon, ardından da yüzde 14,4 ile Üçüncü Yol İttifakı izledi. Yeni Sol Parti yüzde 8,61, aşırı sağcı Konfederasyon Partisi yüzde 7,16 oy aldı.

Ülkede seçim barajı, partiler için yüzde 5, ittifaklar için yüzde 8 olarak uygulanıyor.

PİS, birinci gelmesine rağmen Meclis çoğunluğunu kaybetti. Bu durumda üç muhalefet partisinin Meclis çoğunluğu için koalisyon kurması bekleniyor.