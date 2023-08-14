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Polonya'da iki Rus vatandaşına "Wagner" gözaltısı

Polonya'da Wagner propagandası yaptıkları gerekçesiyle iki Rus vatandaşı gözaltına alındı.

Dünya
  • 14.08.2023 10:42
  • Giriş: 14.08.2023 10:42
  • Güncelleme: 14.08.2023 10:44
Kaynak: AA
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Polonya'da iki Rus vatandaşına "Wagner" gözaltısı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Polonya İç Güvenlik Teşkilatının (ABW), polisle birlikte hareket ederek Rusya bağlantılı Wagner paralı askerlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla iki Rus vatandaşını gözaltına aldığını açıkladı.

Kaminski, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda ülkenin güvenlik durumuna dair güncel bilgileri paylaştı.

Ülkede iç güvenliğin önemine değinen Kaminski, "Polisle birlikte çalışan ABW, Krakow ve Varşova'da Rusya bağlantılı Wagner paralı askerlerinin propaganda materyallerini dağıtan iki Rus vatandaşını tespit etti ve gözaltına aldı" ifadesini kullandı.

Bakan Kaminski, söz konusu iki kişinin diğer eylemlerin yanı sıra casuslukla da suçlandığını duyurdu.

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