Polonya'da kabine değişikliği: Bakanlık sayısı düşürüldü

Polonya Başbakanı Donald Tusk, koalisyon hükümetinde kabine değişikliğine gittiklerini açıkladı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre Başbakan Tusk, başkent Varşova’da basın toplantısı düzenledi.

Hükümet kabinesindeki değişiklerle ilgili açıklamalar yapan Tusk, bakanlık sayısını 26’dan 21’e düşürdüklerini duyurdu. Tusk, “Amacımız, bu hükümetin halen sonuç üretebildiğini göstermektir” dedi.

Değişikliklerin arasında Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin mevcut görevinin yanında başbakan yardımcılığına da atanması öne çıktı.

Maliye Bakanı Andrzej Domanski de tüm ekonomik birimlerin denetimini üstlenecek, yeni kurulan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'na getirildi.

Enerji Bakanlığı'na Milosz Motyka, Adalet Bakanlığı'na Waldemar Zurek atandı.

NE OLMUŞTU?

Polonya Başbakanı Tusk, siyasi müttefiki Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin cumhurbaşkanı seçimini Karol Nawrocki'ye karşı kaybetmesinin ardından 1 Haziran’da güven oylaması talep etmişti.

Tusk liderliğindeki koalisyon hükümeti, 11 Haziran’da parlamentodan yeniden güvenoyu almıştı. Koalisyonun, 2027 sonunda yapılması planlanan genel seçimlere kadar ayakta kalıp kalamayacağı tartışılırken bazı siyasi rakipleri, Tusk'ın istifa etmesi gerektiğini savunuyor.