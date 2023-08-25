Polonya'da lejyonella bakterisi nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Polonya'da bir tür akciğer rahatsızlığı olan lejyoner hastalığına yol açan lejyonella bakterisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 7'ye yükseldi.

Ülkenin güneydoğusundaki Rzeszow kentinde meydana gelen salgına yönelik incelemeler sürüyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, lejyonella bakterisi dolayısıyla bir hafta içinde 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ölenlerin, 60 yaşın üzerinde 4 erkek ve 3 kadın olduğu bildirildi. Hastaneye kaldırılan kişi sayısının ise 113 olduğu kaydedildi.

Su şebekesinden alınan numunelerin incelendiği ve sonuçların 28 Ağustos'ta açıklanmasının beklendiği aktarıldı.