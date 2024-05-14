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Polonya'da madende göçük: 2 ölü, 10 yaralı

Polonya'nın güneyindeki bir madende göçük meydana gelmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 10 madenci yaralandı. Madende mahsur kalan bir madenciyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Çalışma Yaşamı
  • 14.05.2024 14:03
  • Giriş: 14.05.2024 14:03
  • Güncelleme: 14.05.2024 14:05
Kaynak: İHA
Polonya'da madende göçük: 2 ölü, 10 yaralı
Fotoğraf: İHA

Polonya'da bir madende yaşanan göçükte iki işçi hayatını kaybederken, 10 işçi yaralandı.

Polonya'nın güneyindeki Myslowice kentinde faaliyet gösteren Myslowice-Wesola madeninde sabah saatlerinde göçük meydana geldi. 

Göçüğün meydana geldiği bölgedeki 15 madenciden 11'i kaçmayı başarırken, 4 madenci mahsur kaldı. Kaçmayı başaran madencilerden 9'u hafif yaralı olarak çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 870 metre derinlikte meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sabah saatlerinde çıkarmayı başardığı 1 madenci yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Halen göçük ve metan gazı patlaması riski bulunan madende çalışmalarını güçlükle yürüten kurtarma ekipleri, 2 madencinin de cansız bedenine ulaştı. Mahsur kalan dördüncü madenciyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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