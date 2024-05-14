Polonya'da madende göçük: 2 ölü, 10 yaralı

Polonya'nın güneyindeki bir madende göçük meydana gelmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 10 madenci yaralandı. Madende mahsur kalan bir madenciyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Çalışma Yaşamı 14.05.2024 14:03 Giriş: 14.05.2024 14:03

Güncelleme: 14.05.2024 14:05 Kaynak: İHA

A- A A+

Fotoğraf: İHA