Polonya'da, Rusya ve Belarus adına faaliyet yürüttüğü şüphesiyle 18 kişi gözaltına alındı

Polonya, aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e suikast planı yapan bir kişi de dahil olmak üzere, Rusya ve Belarus adına sabotaj eylemleri yürüttüğü şüphesiyle aralık ayından bu yana 18 kişiyi gözaltına aldı.

Ajans Haberleri 03.06.2024 23:15 Giriş: 03.06.2024 23:15

Güncelleme: 03.06.2024 23:15 Kaynak: AA

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