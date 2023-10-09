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Polonya'da siyasi liderler, seçime 6 gün kala televizyonda tartışacak

Ajans Haberleri
  • 09.10.2023 17:02
  • Giriş: 09.10.2023 17:02
  • Güncelleme: 09.10.2023 17:03
Kaynak: AA
Polonya'da siyasi liderler, seçime 6 gün kala televizyonda tartışacak

Polonya'da 15 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri ve 4 soruluk referandum öncesinde siyasi parti liderleri, televizyon programında bir araya gelecek.

Polonya medyasındaki haberlere göre, seçime 6 gün kala yapılacak tartışma bir saat sürecek.

Altışar sorunun yöneltileceği liderlere genel düşüncelerini ifade etmeleri için de süre verilecek.

Tartışma, yerel saatle 18.30'dan itibaren kamu yayıncısı TVP tarafından yayımlanacak.

Tartışmada hükümeti Başbakan Mateusz Morawiecki temsil edecek.

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