Polonya'da yıllık enflasyon temmuzda yüzde 10,8'e geriledi

Polonya'da yıllık enflasyon, temmuzda beklentilere paralel şekilde yüzde 10,8 olarak ölçüldü.

Polonya Merkezi İstatistik Bürosu, fiyat artışlarına ilişkin temmuz ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede haziran ayında yüzde 11,1 olan yıllık enflasyon, temmuzda beklentilere yakın olarak yüzde 10,8'e geriledi.

Beklentiler enflasyonun temmuzda yüzde 10,9 düzeyine inmesi yönündeydi.

Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, enflasyonun bu yılın sonuna kadar tek haneli rakamlara düşeceği tahminini paylaşmıştı.