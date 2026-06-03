Polonya'dan yeni düzenleme: İlkokullarda cep telefonu kullanımına kısıtlama

Polonya hükümetinin, ilkokullarda cep telefonu kullanımına kısıtlama getirecek yasa tasarısına onay verdiği bildirildi.

Polonya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısında, ilkokul öğrencilerinin cep telefonları ile görüntü ve ses kaydı yapabilen diğer elektronik cihazlarını okul binaları ile okul dışındaki eğitim faaliyetleri sırasında kullanamamasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Düzenlemenin, Polonya'nın sekiz yıllık temel eğitim sistemindeki 1 ila 8’inci sınıf öğrencilerini kapsayan kamu ve özel okullarda uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, öğretmen izniyle ders kapsamında yapılan kullanımların, sağlık veya engellilik nedeniyle verilen özel izinler ile acil durumların yasağın dışında tutulacağı kaydedildi. Hükümet onayının ardından tasarının, Polonya Parlamentosu'nda görüşülmek üzere parlamentonun alt kanadı Sejm'e gönderileceği aktarıldı.