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Polonya'dan yeni düzenleme: İlkokullarda cep telefonu kullanımına kısıtlama

Polonya hükümeti, ilkokul öğrencilerinin okul binalarında ve okul dışındaki eğitim faaliyetlerinde cep telefonu ile görüntü ve ses kaydı yapabilen elektronik cihazları kullanmasını yasaklayacak düzenlemeye onay verdi. Tasarı, parlamentonun alt kanadı Sejm'in gündemine gönderilecek.

Dünya
  • 03.06.2026 04:30
  • Giriş: 03.06.2026 04:30
  • Güncelleme: 03.06.2026 04:35
Kaynak: DHA
Polonya'dan yeni düzenleme: İlkokullarda cep telefonu kullanımına kısıtlama
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Polonya hükümetinin, ilkokullarda cep telefonu kullanımına kısıtlama getirecek yasa tasarısına onay verdiği bildirildi.

Polonya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısında, ilkokul öğrencilerinin cep telefonları ile görüntü ve ses kaydı yapabilen diğer elektronik cihazlarını okul binaları ile okul dışındaki eğitim faaliyetleri sırasında kullanamamasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Düzenlemenin, Polonya'nın sekiz yıllık temel eğitim sistemindeki 1 ila 8’inci sınıf öğrencilerini kapsayan kamu ve özel okullarda uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, öğretmen izniyle ders kapsamında yapılan kullanımların, sağlık veya engellilik nedeniyle verilen özel izinler ile acil durumların yasağın dışında tutulacağı kaydedildi. Hükümet onayının ardından tasarının, Polonya Parlamentosu'nda görüşülmek üzere parlamentonun alt kanadı Sejm'e gönderileceği aktarıldı.

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