Polonya hükümeti, AB'nin göç yasasına karşı çıkılacağına dair resmi karar aldı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "zorunlu dayanışma mekanizması" gereğince göçmenlerin her Avrupa Birliği (AB) ülkesine zorunlu dağıtımını öngören göç yasasına karşı çıkılmasına dair resmi karar alındığını ifade etti.

Kabine toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Morawiecki, Polonya'nın konuya ilişkin tutumunda ulusal güvenliğin öne çıktığını kaydetti.

Morawiecki, "zorunlu dayanışma mekanizması" gereğince göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımını öngören göç yasasına karşı karar alındığını belirterek, "Polonya kabinesi, AB Komisyonu ve Polonya muhalefetine yasadışı göçe rıza göstermediğine dair güçlü bir sinyal göndermeyi amaçlayan bir resmi kararı kabul etti. Kabul edilen bu kararla AB Komisyonu'na ve tüm siyasi güçlere ülkemizde yasadışı göçe izin verilmeyeceğine dair çok net bir sinyal vermek istiyoruz." diye konuştu.