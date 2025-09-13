Polonya Komünist Partisi yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya

ABD ve İngiltere ile birlikte Ukrayna savaşında en ön safta yer alan ülkelerin başında gelen Polonya’da anti-komünist histeri sınır tanımıyor. Daha önce komünist sembollerin kullanılmasının yasaklandığı ülkede bu kez de Polonya Komünist Partisi (KPP) hedefte.

Polonya Anayasa Mahkemesi, 1 Ekim'de KPP’nin yasaklanması yönündeki başvuruyu görüşecek. Başvuru, önceki başsavcı ve adalet bakanı tarafından Kasım 2020'de yapılmıştı. Yaklaşık beş yıl sonra Anayasa Mahkemesi, başvuruyu değerlendireceğini ve KPP'nin faaliyetlerinin anayasaya aykırı olup olmadığını inceleyeceğini duyurdu.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Komünist Parti, tüm yoldaş komünist ve işçi partilerini Polonya'daki siyasi baskılara karşı çıkmaya çağırdı.

Partiden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Komünist fikirler nedeniyle zulümle karşı karşıyayız. Ekim 2023'te Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliklerle komünist ideoloji ve sembollerin yasaklanması, bunların kabul edilemez ve faşizmle eş tutulması, komünist faaliyetlerin 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması yer alıyordu. Kitleler bu yıl Varşova'da düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde komünist semboller sergiledikleri için baskı gördüler. Daha önce de komünist sembollerin yasaklanmasına yönelik girişimler olmuş ve partimiz haksız yere 'totaliter sistemi teşvik etmekle' suçlanmıştı. KPP'nin 'Brzask' gazetesinin yazı işleri kuruluna yönelik baskılar olmuştu."

Tüm burjuva partilerinin Polonya Komünist Partisi'ni yasaklamak, onun işçi sınıfı ve halkın çıkarları doğrultusunda hareket etmesini engellemek istediğinin belirtildiği açıklamada parti ile dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

ELÇİLİKLER ÖNÜNDE EYLEME

Açıklamada şöyle denildi:

“Polonya'daki siyasi zulmün tüm dünyaya duyurulması ve Polonya Komünist Partisi'nin medyada ve siyasi sahnede yasaklanması operasyonunun susturulması ve ablukanın kırılması için desteğinize ihtiyacımız var. Tüm komünist ve işçi partilerine bizi desteklemeleri ve KPP'yi yasadışı ilan etme girişimlerine karşı itirazlarını ifade etmeleri çağrısında bulunuyoruz. 29 Eylül'de veya uygun görülen daha erken bir tarihte Polonya büyükelçilikleri veya konsoloslukları önünde uluslararası protesto eylemi düzenlemenizi rica ediyoruz."

DEVRİM YAPMA İSTEĞİ ‘SUÇ’ SAYILDI

Polonya Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı Aralık 2020’de Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak 18 yıldır faaliyetlerini sürdüren Komünist Partisi’nin ‘Tüzüğünde devrim yapma hedefinin yer aldığı’ gerekçesiyle yasadışı ilan edilmesini istemişti. Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro sunduğu önergede, “Polonya Komünist Partisi’nin, programında ve faaliyetlerinde anayasaya aykırı, komünist yöntem ve uygulamaların” yer almasını gerekçe göstermişti.

ESKİ PARTİNİN MİRASÇISI

2002 yılında kurulan Polonya Komünist Partisi, ülkede iki savaş arası dönemde faaliyet gösteren (1918-1939) Komünist Partisi’nin tarihsel ve ideolojik mirasçısı olduğunu söylüyor. Parti, 1989 yılında başlayan neoliberal ve muhafazakâr değişimlerin ülke ekonomisini ve toplumsal hayatı felakete sürüklediğini savunuyor.