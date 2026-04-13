Polonya Ligi’nde nefes kesen yarış: Zirve ile düşme hattı arasında sadece 12 puan

Polonya Birinci Futbol Ligi Ekstraklasa’da sezonun son düzlüğüne girilirken tarihin en çekişmeli yarışlarından biri yaşanıyor.

34 haftalık maratonun bitimine 6 hafta kala lider Lech Poznan ile küme düşme hattı arasındaki farkın sadece 12 puan olması, ligdeki rekabeti zirveye taşıdı.

46 puanla liderlik koltuğunda oturan Lech Poznan’ın en yakın rakipleriyle arasındaki farkın sınırlı olması nedeniyle, son sıradaki LKS Nieciecza hariç 17 takımın matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunuyor.

Öte yandan ligde kalmayı garantileyen hiçbir takımın henüz olmaması dikkat çekiyor.

DEV KULÜP DÜŞME HATTINDA

Polonya futbolunun en köklü kulüplerinden Legia Varşova, sezonun en büyük sürprizlerinden birine imza atarak küme düşme hattında yer alıyor. Müzesinde 15 lig şampiyonluğu bulunan başkent ekibi, 34 puanlı dört takımdan biri olarak alt sıralarda mücadele veriyor.

Polonya ordusu tarafından kurulan Legia Varşova, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiç küme düşmezken, bu sezon tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşıyor.

SON YILLARDA SÜRPRİZ ŞAMPİYONLAR

37 milyon nüfuslu ülkede son yıllarda şampiyonluk yarışındaki belirsizlik dikkat çekiyor.

2018-2019 sezonunda Piast Gliwice, 2022-2023 sezonunda Rakow Czestochowa, 2023-2024 sezonunda Jagiellonia Bialystok ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Polonya futbol tarihinde 1921’den bu yana toplam 20 farklı kulübün şampiyon olması da rekabetin ne kadar dengeli olduğunu gözler önüne seriyor.

AVRUPA’DA 4 TEMSİLCİ

Polonya ekipleri bu sezon Konferans Ligi’nde de boy gösterdi. Rakow Czestochowa, Jagiellonia Bialystok, Lech Poznan ve Legia Varşova turnuvada mücadele etti.

Rakow, lig aşamasını namağlup ikinci sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Fiorentina’ya elendi.

Lech Poznan ise son 16 turunda Shakhtar Donetsk’e takılırken, Jagiellonia play-off turunda yine Fiorentina engelini aşamadı. Legia Varşova ise lig aşamasını 28. sırada tamamladı.

TRİBÜNLER DOLU

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası’na Ukrayna ile birlikte ev sahipliği yapan Polonya’da futbol ilgisi de artmış durumda. Ülkede her hafta ortalama 120 bin taraftar Ekstraklasa maçlarını statlarda takip ederken, son 10 yılda doluluk oranının yaklaşık iki katına çıktığı belirtiliyor.

Sezonun son 6 haftasına girilirken Polonya Ligi’nde zirve yarışı kadar küme düşme hattındaki mücadele de büyük bir heyecana sahne olmaya devam ediyor.