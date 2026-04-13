Polonya Ligi’nde nefes kesen yarış: Zirve ile düşme hattı arasında sadece 12 puan

Ekstraklasa’da sezonun bitimine 6 hafta kala puan tablosu adeta kilitlendi. Lider Lech Poznan ile düşme hattı arasındaki 12 puanlık fark, ligin kaderini tamamen belirsiz hale getirdi.

  • 13.04.2026 13:25
  Güncelleme: 13.04.2026 13:29
Kaynak: Spor Servisi
Polonya Birinci Futbol Ligi Ekstraklasa’da sezonun son düzlüğüne girilirken tarihin en çekişmeli yarışlarından biri yaşanıyor.

34 haftalık maratonun bitimine 6 hafta kala lider Lech Poznan ile küme düşme hattı arasındaki farkın sadece 12 puan olması, ligdeki rekabeti zirveye taşıdı.

46 puanla liderlik koltuğunda oturan Lech Poznan’ın en yakın rakipleriyle arasındaki farkın sınırlı olması nedeniyle, son sıradaki LKS Nieciecza hariç 17 takımın matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunuyor.

Öte yandan ligde kalmayı garantileyen hiçbir takımın henüz olmaması dikkat çekiyor.

DEV KULÜP DÜŞME HATTINDA

Polonya futbolunun en köklü kulüplerinden Legia Varşova, sezonun en büyük sürprizlerinden birine imza atarak küme düşme hattında yer alıyor. Müzesinde 15 lig şampiyonluğu bulunan başkent ekibi, 34 puanlı dört takımdan biri olarak alt sıralarda mücadele veriyor.

Polonya ordusu tarafından kurulan Legia Varşova, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiç küme düşmezken, bu sezon tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşıyor.

SON YILLARDA SÜRPRİZ ŞAMPİYONLAR

37 milyon nüfuslu ülkede son yıllarda şampiyonluk yarışındaki belirsizlik dikkat çekiyor.

2018-2019 sezonunda Piast Gliwice, 2022-2023 sezonunda Rakow Czestochowa, 2023-2024 sezonunda Jagiellonia Bialystok ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Polonya futbol tarihinde 1921’den bu yana toplam 20 farklı kulübün şampiyon olması da rekabetin ne kadar dengeli olduğunu gözler önüne seriyor.

AVRUPA’DA 4 TEMSİLCİ

Polonya ekipleri bu sezon Konferans Ligi’nde de boy gösterdi. Rakow Czestochowa, Jagiellonia Bialystok, Lech Poznan ve Legia Varşova turnuvada mücadele etti.

Rakow, lig aşamasını namağlup ikinci sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Fiorentina’ya elendi.

Lech Poznan ise son 16 turunda Shakhtar Donetsk’e takılırken, Jagiellonia play-off turunda yine Fiorentina engelini aşamadı. Legia Varşova ise lig aşamasını 28. sırada tamamladı.

TRİBÜNLER DOLU

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası’na Ukrayna ile birlikte ev sahipliği yapan Polonya’da futbol ilgisi de artmış durumda. Ülkede her hafta ortalama 120 bin taraftar Ekstraklasa maçlarını statlarda takip ederken, son 10 yılda doluluk oranının yaklaşık iki katına çıktığı belirtiliyor.

Sezonun son 6 haftasına girilirken Polonya Ligi’nde zirve yarışı kadar küme düşme hattındaki mücadele de büyük bir heyecana sahne olmaya devam ediyor.

#TakımOGBMAYAvP
1Lech Poznan28121064940+946
2Zaglebie Lubin2812884233+944
3Jagiellonia Bialystok28111074435+943
4Gornik Zabrze2812794033+743
5Wisla Plock2811982926+342
6Rakow Czestochowa28117103735+240
7GKS Katowice28124123938+140
8Motor Lublin2891273740-339
9Lechia Gdansk28126105551+437
10Korona Kielce28107113634+237
11Cracovia2891093333037
12Piast Gliwice27105123436-235
13Legia Varşova2871383332+134
14Radomiak Radom28810104342+134
15Arka Gdynia2897123047-1734
16Pogon Szczecin27104133642-634
17Widzew Lodz2896133335-233
18LKS Nieciecza2867153351-1825
