Polonya, Macaristan ve Slovakya’dan Ukrayna tahılına yasak

Polonya, Macaristan ve Slovakya hükümetleri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Ukrayna tahılına getirilen kısıtlamaları uzatmama kararının ardından kendi kısıtlamalarını uygulayacaklarını açıkladı.



AB Komisyonu tarafından bugün açıklanan AB üyesi Polonya, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya’ya yönelik Ukrayna tahılı ithalatı kısıtlamalarının uzatılmayacağı duyurusunun ardından Polonya, Macaristan ve Slovakya hükümetlerinden açıklama geldi. Ukrayna’nın AB üyesi üç komşu ülkesi tarafından bugün yapılan açıklamada, Ukrayna tahılına yönelik tek taraflı yasağı sürdürecekleri kaydedildi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ülkesinde yaptığı açıklamada, “AB Komisyonu’nun kararına rağmen bu yasağı uzatacağız ve bunu Polonyalı çiftçinin çıkarına olduğu için yapacağız” dedi.

Macaristan’da ise bugün yayımlanan hükümet kararnamesine göre aralarında tahıl, sebze, et ürünleri ve balın da bulunduğu 24 Ukrayna tarım ürününe ulusal ithalat yasağı getirildiği kaydedilirken, Slovakya’da tarım yasağını Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Jozef Bires duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Polonya, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya pazarına giren ucuz Ukrayna tahılı bu ülkelerdeki çiftçileri rahatsız etmiş ve hükümetler Ukrayna ürünlerine yasak uygulamaya başlamıştı. AB tarafından ise bu 5 ülkede huzursuzlukları gidermek adına mayıs ayında kısıtlamalar getirilmişti. Bu kısıtlamalarla Ukrayna’dan gelen buğday, mısır, ayçiçeği tohumu gibi tahılların farklı ülkelere ihraç edilmek üzere transit geçişine izin verilirken, tahılların bu 5 ülkede satışı yasaklanmıştı.