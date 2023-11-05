Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Polonya'nın başkenti Varşova'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Ajans Haberleri
  • 05.11.2023 17:26
  • Giriş: 05.11.2023 17:26
  • Güncelleme: 05.11.2023 17:26
Kaynak: AA
Polonya'nın başkenti Varşova'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Polonya'nın başkenti Varşova'da toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e destek için bir araya geldi.

Başkentin eski şehir meydanı Plac Zamkowy'de bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etti, Filistin’le dayanışma mesajı verdi.

Protesto sırasında göstericiler, sık sık "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "Gazze'ye özgürlük" sloganları attı.

Göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" yazılı dövizlerle İsrail'in Gazze'ye bombardımanlarının durdurulması için çağrı yaptı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 