Polonya'nın başkenti Varşova'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Kaynak: AA
Polonya'nın başkenti Varşova'da yüzlerce kişinin katılımıyla yapılan Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Varşova'nın eski şehir meydanında toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, Filistin'e desteklerini, Gazze ile dayanışmalarını belirtti.
Yürüyüş sırasında göstericiler, sık sık "Filistin'e özgürlük", "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" ve "Gazze'de soykırımı durdurun" sloganları attı.
Göstericilerden Malgorzata da "Soykırım durdurulsun. Hızlı adımlar atılsın. Yeter artık" ifadesini kullandı.
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