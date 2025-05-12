Polonya, Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı

Polonya, başkent Varşova'daki alışveriş merkezinde geçen yıl çıkan yangın nedeniyle suçladığı Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığını duyurdu.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, konuya ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı.

Sikorski, "Rus özel servislerinin Marywilska'daki alışveriş merkezine yönelik kınanması gereken sabotaj eylemi gerçekleştirdiğine dair kanıtlarla bağlantılı olarak, Rusya'nın Krakow'daki Başkonsolosluğunun faaliyetine ilişkin onayımı geri çekmeye karar verdim" ifadesini kullandı.

"RUSYA'DA BULUNAN BİR KİŞİ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLDİ"

Polonya İçişleri Bakanı Tomasz Siemioniak da katıldığı bir radyo programında, kundaklama eyleminin halen Rusya'da bulunan bir kişi tarafından organize edildiğini, eylemi gerçekleştirenlerin bazılarının tutuklandığını, kimlikleri belirlenen diğer failleri ise arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da 12 Mayıs 2024 tarihinde Varşova'daki Marywilska 44 alışveriş merkezinde çıkan yangının Rus istihbarat servisleri tarafından organize edilmiş bir kundaklama eylemi olduğuna emin olduklarını açıkladı.

DAHA ÖNCE DE POZNAN'DAKİ KONSOLOSLUK KAPATILMIŞTI

Polonya geçtiğimiz kasım ayında da Polonya ve müttefik ülkelere sabotaj girişimlerinde bulundukları gerekçesiyle Rusya’nın Poznan Konsolosluğu'nun faaliyet iznini geri çekmişti.

Rusya da buna karşılık Polonya'nın St. Petersburg Konsolosluğu'nu kapatmıştı.

Krakow'daki Rusya Konsolosluğu'nun da kapatılmasının ardından Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği dışında Polonya'da faaliyet gösterecek tek diplomatik kurumu Gdansk Konsolosluğu kalmış olacak.

YANGINDA BİN 348 İŞ YERİ KÜLE DÖNMÜŞTÜ

Varşova'ya bağlı Bialoleka bölgesindeki alışveriş merkezinde 12 Mayıs 2024'te yangın çıkmıştı. Kısa sürede yayılan yangında alışveriş merkezinin neredeyse tamamı hasar görmüştü.

Marywilska 44 isimli alışveriş merkezinde geçtiğimiz yıl 12 Mayıs’ta çıkan yangın sonucu bin 348 iş yeri küle dönmüş, 2 bine yakın kişi işsiz kalmıştı.

Yangının 65 bin metrekarelik alanda 11 dakika gibi kısa sürede yayılması akıllara kundaklama ihtimalini getirmişti.

İktidardaki koalisyon milletvekillerinden Witold Zembaczynski, sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiği kapsamlı soruşturma talep etmişti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, 11 Mayıs'ta yangının Rus istihbarat birimlerinin "kundaklaması" sonucu çıktığını öne sürmüştü.

Bazı faillerin gözaltına alındığını kaydeden Tusk, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen diğer şüphelilerin kimliklerinin belirlendiğini ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.