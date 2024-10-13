Polonya sığınma hakkını geçici olarak askıya alıyor

Polonya Başbakanı Donald Tusk, önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları uzun vadeli göç stratejisini açıkladı.

Tusk, göç üzerinde kontrolü yeniden sağlamak ve Polonya sınırlarında yasa dışı geçişi azaltmak amacıyla 'Kontrolü yeniden ele geçir, güvenliği sağla' adlı bir hükümet stratejisinin benimsendiğini açıkladı.

Sığınma hakkını geçici olarak askıya alacağını belirten Başbakan Tusk, “Göç stratejisinin unsurlarından biri de sığınma hakkının bölgesel kapsamda geçici olarak askıya alınması olacak ve bunun Avrupa'da tanınmasını talep edeceğim. Güvenliğimizi tehdit ettiğinden eminsek Avrupa fikirlerini uygulamayacağız" dedi.