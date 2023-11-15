Polonya sineması Türkiye’de

Kültür Sanat Servisi

Salt, Vistül Film Festivali’nden bir seçki sunan Güncel Polonya Sineması gösterim programını düzenliyor.

Programda, Polonya sinemasından farklı temalar ile çarpıcı karakter çalışmalarının öne çıktığı ödüllü yapımlar yer alıyor. Sekiz uzun metrajlı filmden oluşan seçkiye, Varşova Film Okulu ile Krzysztof Kieślowski Film Okulu’ndan kısalar eşlik ediyor. Ücretsiz yapılacak gösterimler, 21-30 Kasım tarihlerinde Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilecek. Filmler, orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

Gösterim programı şöyle:

• Kobieta na dachu (Damdaki Kadın), Anna Jadowska, 2022

• Chrzciny (Vaftiz), Jakub Skoczeń, 2022

• Niebezpieczni Dżentelmeni (Tehlikeli Adamlar), Maciej Kawalski, 2022

• 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy (25 Yıldır Masum: Tomek Komenda’nın Davası), Jan Holoubek, 2020

Damdaki Kadın

KISALAR: VARŞOVA FİLM OKULU

• Brigitte Bardot cudowna (Bir Ömür Brigitte Bardot), Lech Majewski, 2021

• Czarna owca (Kara Koyun), Aleksander Pietrzak, 2021

• Orzel. Ostatni patrol (Yüzeyin Altında), Jacek Blawut, 2022

KISALAR: KRZYSZTOF KİEŚLOWSKİ FİLM OKULU

• EO (Aİ), Jerzy Skolimowski, 2022