Polonya, vatandaşlarından en kısa sürede Ortadoğu'yu terk etmelerini istedi

Polonya, Ortadoğu'da tırmanan gerilim gerekçesiyle vatandaşlarına "mümkün olan en kısa sürede" bölgeyi terk etme çağrısı yaptı.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ülkenin ulusal radyosu Polskie Radio'ya açıklamalarda bulundu.

Sikorski, Ortadoğu'da tırmanan gerilim nedeniyle vatandaşlarına "mümkün olan en kısa sürede" bölgeyi terk etmeye çağırısında bulundu.

Orta Doğu'daki gelişmelere dikkati çeken Bakan Sikorski, "Orta Doğu çok çalkantılı. İnsani yardımla ilgili olanlar da dahil olmak üzere acil durum planlarımız var." diye konuştu.