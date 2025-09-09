Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Polonya'yı 91 - 77 yenen A Milli Basketbol Takımı yarı finale yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Maçı 91-77 kazanan A Milli Basketbol Takımı adını yarı finale yazdırdı.

Spor
  • 09.09.2025 19:27
  • Giriş: 09.09.2025 19:27
  • Güncelleme: 09.09.2025 19:29
Kaynak: ANKA
Polonya'yı 91 - 77 yenen A Milli Basketbol Takımı yarı finale yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Arena Riga'da oynanan müsabaka, saat 17.00'de başladı.

Birinci periyotu 19-19 berabere,  ikinci periyotu 46-32 ve üçüncü periyotu 65-50 üstün kapatan A Milli Erkek Basketbol Takımı dördüncü ve son periyotta Polonya’yı 91-77 yenerek adını yarı finale yazdırmayı başardı.

BirGün'e Abone Ol