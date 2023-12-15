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Polonya yıl sonuna kadar AB kurtarma fonundan 5 milyar avro avans alacak

Ajans Haberleri
  • 15.12.2023 16:15
  • Giriş: 15.12.2023 16:15
  • Güncelleme: 15.12.2023 16:15
Kaynak: AA
Polonya yıl sonuna kadar AB kurtarma fonundan 5 milyar avro avans alacak

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova'nın, 2023 sonuna kadar kurtarma fonu kapsamında Avrupa Birliği'nden (AB) 5 milyar avro avans alacağını söyledi.

Polonya haber ajansı PAP'a göre Tusk, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Tusk, "Bu yılın sonuna kadar 5 milyar avro tutarında bir avans alacağız. Bu para enerji bağımsızlığımız için ayrılacak." ifadelerini kullandı.

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