Polonya yıl sonuna kadar AB kurtarma fonundan 5 milyar avro avans alacak

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova'nın, 2023 sonuna kadar kurtarma fonu kapsamında Avrupa Birliği'nden (AB) 5 milyar avro avans alacağını söyledi.

Polonya haber ajansı PAP'a göre Tusk, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Tusk, "Bu yılın sonuna kadar 5 milyar avro tutarında bir avans alacağız. Bu para enerji bağımsızlığımız için ayrılacak." ifadelerini kullandı.