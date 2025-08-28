Polonya’da prova sırasında F16 savaş uçağı düştü: Pilot yaşamını yitirdi

Polonya’da Radom Uluslararası Hava Gösterisi provası sırasında kaza meydana geldi. Polonya Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi Tiger Demo’da yer alan bir F16 savaş uçağı, prova sırasında yere çakıldı. Düşen uçak alev topuna dönerken, pilot hayatını kaybetti.

Uçağın düştüğü Radom Havalimanı'ndaki pist kullanılamaz hale gelirken, kaza anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, pilotun kazada öldüğünü doğrulayarak, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'nin olay yerine doğru yola çıktığını ifade etti.

Polonya basını, kaza nedeniyle hafta sonu düzenlenecek olan Radom Uluslararası Hava Gösterisi‘nin iptal edildiğini aktardı. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

2007'deki Radom Uluslararası Hava Gösterisi’nde meydana gelen kazada 2 pilot hayatını kaybetmişti.