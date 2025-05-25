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Polonya’da yarış sırasında sürücü seyircilerin arasına daldı: 18 yaralı

Polonya'da düzenlenen araba yarışında bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla seyircilerin arasına dalması sonucu 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Dünya
  • 25.05.2025 19:27
  • Giriş: 25.05.2025 19:27
  • Güncelleme: 25.05.2025 19:28
Kaynak: iHA
Polonya’da yarış sırasında sürücü seyircilerin arasına daldı: 18 yaralı

Polonya'da düzenlenen araba yarışında bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla seyircilerin arasına dalması sonucu 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Polonya'nın güneybatısındaki Krosno kentinde düzenlenen araba yarışı sırasında bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla seyircilerin arasına daldı.

Yarışın başlamasından kısa bir süre sonra sürücü, aracıyla pistin kenarındaki seyircilere çarptı.

Kazada 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, ambulans ve ambulans helikopter sevk edildi.

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