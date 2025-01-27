Polonya’daki metan patlamasında üç maden işçisi hayatını kaybetti

Emek Servisi

Polonya’nın güneyinde geçtiğimiz Çarşamba günü Knurow-Szczyglowice kömür madeninde yerin yaklaşık 850 metre altında metan gazının tutuşmasıyla yaşanan patlama sonucu meydana gelen iş cinayetinde ölü sayısı 3’e yükseldi. Patlamada yaralanan 13 madenciden 5’i taburcu edilirken 8’i ise tedavi altında.

Yaralı 6 işçinin durumu ciddiyetini korurken durumu daha hafif olan beş madenci tedavilerinin ardından taburcu edildi. Siemianowice Slaskie Hastanesi sözcüsü Wojciech Smetek, cumartesi günü iki madencinin vücutlarında meydana gelen yanıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ölü sayısının 3’e yükseldiğini ifade eden yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. Kömür ocağında 22 Ocak’ta meydana gelen patlamada yaralanarak hastaneye kaldırılan 16 maden işçisinden birisinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Yaralananlardan 9’unun vücudunda ağır yanıklar oluştuğu kaydedilmişti.