Polonyalılar, Antalya'da ülkelerindeki seçim için oy verdi

Antalya'da yaşayan ya da tatile gelen Polonyalılar, Polonya Ulusal Parlamentosu ve senato seçimleri için fahri konsoloslukta oy kullandı.

Polonya'da halk, genel seçimler ve 4 soruluk referandum için sandık başına giderken; seçimde siyasi partiler, iki kanatlı meclisin alt kanadı Sejm'deki 460 milletvekilliği ve üst kanat senatodaki 100 koltuk için yarışacak.

Antalya'da yaşayan ya da tatile gelen Polonyalılar da oy kullanmak için sabahın erken saatlerinde fahri konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yerleşik yaşayan Polonyalılar konsolosluğa gelirken, tatillerini geçirmek için kentte bulunanlar kaldıkları otellerin ya da tur şirketlerinin servisleriyle oy kullanmaya geldi.

Antalya'ya tatile gelen Malgorzata Pielka (24), "Antalya'ya 1 aylık tatil için geldik. Ülkemizin seçimleri dolayısıyla oyumuzu kullanmaya geldik" dedi.

Arkadaşıyla tatil için Antalya'ya geldiğini belirten Ewelina Luksza (24), "Türkiye'de tatile geldik ve bugün çok istediğim için oy kullanmaya geldim. Bir değişim istiyoruz. Antalya ve Türkiye çok güzel ve çok seviyoruz. Türk insanları çok iyiler" şeklinde konuştu. Oy kullanma işlemleri, saat 21.00'e kadar sürecek.