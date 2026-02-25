Polyak Kömür Madeni'nde grev sürüyor: İşçiler hak gasplarına karşı yürüdü

Kınık'ta bulunan Polyak Kömür Madeni işletmesinde çalışan işçiler, ücret alacakları için ve hak gasplarına karşı eylemlerini sürdürürken, bugün de maden önünde yürüyüş düzenlendi.

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde sabah 8.00'de maden önünde toplanan işçiler, Kınık Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

İşçiler sık sık, "Polyak şaşırma, sabrımızı taşırma", "Direne direne kazanacağız" sloganlarını attı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Merkez Yöneticisi Volkan Çetin, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, "Patronumuz bize gülüyordu. Direnin, grev yapın diyordu, sanıyordu ki biz oyun oynuyoruz. Bugün yürüyüş kararımızdan sonra hepsinin etekleri tutuştu. Şimdi abilerinden öğrendikleri taktikleri uyguluyorlar. Muhtarı devreye sokuyorlar. Sarı sendikacıları sokuyorlar. Belediye başkanını, kaymakamı arıyorlar. Bizim birlikteliğimiz Çinlilerin oyununu bozdu. Biz, birliğimizi bozmadığımız sürece istediğimizi alacağız. Dünden beri ortaya atılan, 'Kapatıyoruz' söylemi yalan. Maden kapatmak o kadar kolay değil. Kapatma yalanları kafa karışıklığı yaratmasın. Sendikamıza haber gönderdiler, görüşmek istiyorlar. Yürüyüşten sonra görüşmemizi yapacağız. Taleplerimizi elde edinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

DGD SEN'DEN DAYANIŞMA

Yürüyüşe katılan DGD Sen Genel Başkanı Neslihan Acar da yaptığı konuşmada dayanışma duygularını iletti.

Kınık Elmadere köyü yakınındaki Polyak Eynez Kömür Madeni ocağını Çinli Qitaihe Longcoal Mining şirketi Özyeğinler'e ait Fiba grubundan satın almıştı. İşçilerin talepleri; iki aylık ücret alacaklarının ödenmesi, tazminat hakları için teminat verilmesi, iş güvencesi sağlanması, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin eksiksiz uygulanması.