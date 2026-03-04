Polyak maden işçilerine Eskişehir'de destek eylemi: "Yasa açık, hak meşrudur"

İzmir Kınık’ta gasp edilen hakları için iş bırakan 1243 Polyak Madencilik işçisi, “Üreten biziz, yöneten de biz olacağız” diyerek başlattıkları mücadeleyi sürdürüyor.

Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde yürütülen mücadelede işverene götürülen tekliflerin değerlendirilmesi sürerken sendika yönetimi önce Ankara, İstanbul, İzmir ve Çerkezköy’e ardından Eskişehir’deki yurttaşlara eylem çağrısı yaptı.

DİSK Nakliyat İş öncülüğünde Eskişehir OSB Sarp Lojistik önünde bir araya gelindi. 1243 madenciye destek eyleminde açıklama yapan Nakliyat İş, “Ücret yoksa çalışma da yok. Yasa açık, hak meşrudur” dedi.

Açıklamayı Nakliyat-İş Eskişehir Şube Kadın Komisyonu Başkanı Emel Selçuk okudu. Selçuk, “Ücret yoksa çalışma da yok. Yasa açık, hak meşrudur. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi açıktır: Ücret, ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ödenmezse işçi iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir; işçiye bu nedenle yaptırım uygulanamaz, iş sözleşmesi bu gerekçeyle feshedilemez; bu aslında bir anlamıyla yasal hak grevidir. Polyak işçileri bugün tam olarak bu yasal hakkı kullanmakta, ücret alacaklarının ödenmesi ve haklarının güvence altına alınması için direnmektedir. Devir bahanesiyle hak gaspına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

"İŞ GÜVENCESİ SAĞLANSIN"

Şirket devrinin işçinin alın terini silme operasyonu olmadığını belirten Selçuk, “Hiçbir işlem, hiçbir sözleşme, işçilerin doğmuş ve doğacak haklarını ortadan kaldıramaz. 27 Şubat sözü tutulmadı. İşçiler oyalama değil çözüm istiyor. Kınık Kaymakamı ve Kınık Belediye Başkanı aracılığıyla yürütülen görüşmelerde, işçilerin alacaklarının 27 Şubat’ta ödeneceği ifade edildi. Ancak bu söz yerine getirilmedi, ödeme yapılmadı" dedi.

"Yasal olarak ödenmesi gereken tazminatlar derhal ve eksiksiz ödensin, alacaklar somut biçimde güvence altına alınsın. İşçinin ekmeği üzerinden zaman kazanma dönemi bitmiştir” diyen Selçuk, Polyak maden işçilerinin yalnız olmadığının belirterek talepleri şöyle sıraladı: