Polyak'ta direnen işçiler kendini madene kilitledi: Barikatın kaldırılması için süre verdiler

İzmir Kınık’taki Polyak Maden işçileri iş bırakma eyleminin 11’inci gününde, “Üreten biziz, kazanan da biz olacağız” diyerek Çinli patrona Kınık’ı terk etmesi için verdikleri sürenin dolduğunu belirterek 1243 işçiyle çalıştıkları maden işletmesinin önünde 3 vardiya olarak bir araya geldi.

Sabah saatlerinde maden önünde olan işçileri çevik kuvvet ve TOMA'lar karşıladı. Bağımsız Maden İş Genel Genel Başkanı Gökay Çakır, "Saat 15.00'e kadar ne getirirseniz getirin. Somut bir şey getirmezseniz bu madenciyi burada bulamazsınız. Siz bariyeri koyarsınız, biz gövdemizi koyarız. Siz barikat koyarsınız, biz kellemizi koyarız" diye uyardı.

Bağımsız Maden İş, 1243 maden işçisi ile 3 vardiyanın tamamı bir araya toplanıp kendi aralarında yönetim kurulu oluşturup bundan sonra madeni işçilerin üreteceği ve yöneteceği ilk toplantısını gerçekleştirme duyurusu yapmıştı. Dün akşam saat 15.00’a destek çağrısı yapan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, Çinli Qitaihe şirketi patronuna Kınık’ı terk etmesi için tanıdığı süre bugün sona erdi. Saat 15.00’e kadar bekleyeceğini söyleyen sendika yönetimi, madeni işgal edeceklerini duyurdu.

İŞÇİLER KENDİNİ MADENE KİTLEDİ

Sendikanın çağrısıyla sabah saatlerinde 301 Madenci Aileleri Derneği de eyleme desteğe gitti. Destekçilerinin yanı sıra sabah saatlerinde onlarca çevik kuvvet ve TOMA'lar da maden önündeki yerini aldı.

Sendika yaptığı açıklamada, 1243 işçinin yarının kendilerini madene kitlediklerini duyurarak "500 kişi içerdeyiz, 500 kişi dışarda. Gittikçe çoğalıyoruz. Bu barikatı kaldırın, saat 15.00'e kadar süre veriyoruz" dedi.

Madenciler, içeride kalan hakları, ödenmeyen ücretleri ve ortaklık yapısının değişmesiyle ortaya çıkan güvencesizlik tehdidine karşı Çinli Qitaihe Longcoal Mining şirketine, "Hisseyi devret, Kınık’ı terk et" çağrısı yapmıştı.

İşçiler, madeni işletmelerinin kanundan ve alacaklarından doğan bir hak olduğunu ifade ederek "Bizim bu madenden 450 milyon alacağımız var işçiler olarak. Servisçiler ve nakliyecileri de koyunca madendeki ana sermaye, özsermaye işçilere ait. Kanundan doğan gerçeklik de bu. Dolayısıyla biz üreteceğiz, biz satacağız. Kendi paralarımızı tahsil edeceğiz. Sonraki sürece karar vereceğiz. Üreten biziz yöneten de biz olacağız" diye konuşmuştu.

"ÇÖZÜME YAKIN KRİTİK BİR ANDAYIZ"

Bağımsız Maden İş’in avukatı Abdurrahim Demiryürek, “İşçiler haklarını almak için kararlı. Bu nedenle bir duruşa geçtiler ve duruşlarında da kararlılar. Çağrı yapılarak süre verildi. Tüm vardiyadaki arkadaşlar nizamiye önünde toplandı. Dün gece vardiyası servisçileri, işveren tarafından tehdit ve zor yoluyla korkutarak servise çıkmalarını engelledi. Sendika olarak, çağrı yaptık. Gündüz, serseri ve paşa vardiyalarındaki işçiler şu an madende. Vardiyası olmayanlar da sendika yönetimiyle dışarıda. İşçi arkadaşlarımızın duruşu ve kararlılıkları talepleri gibi çok net. Madendeki işçilerle görüşüp kararları ortak alıyoruz. Çözüme yakın ve kritik bir andayız.”

Demiryürek, saat 15.00’de işveren ve sendikanın, işçilerin olduğu bir ortamda bir araya gelerek taleplerin konuşulacağını, işçilerin ve sendikanın değerlendirmesi sonucunda kararların alınacağını belirtti.

Kınık halkı, Büyükoba, Elmadere köylüleri ve 301 Madenci Aileleri Derneği’nin de maden işçileriyle el ele olduğunu belirten Demiryürek, “Esnaf ve Kınık halkı, iftar yemeği olsun, kumanya olsun, sahur yemeği olsun, işçilerle dayanışma içerisinde” dedi.