POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 EKRANI: 33. Dönem POMEM Sınav Giriş Belgesi nereden görüntülenir?

33. Dönem POMEM sınav giriş belgesi için beklenen açıklama geldi. Polis olmak isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği süreçte, sınav yerleri, tarihleri ve giriş belgeleri erişime açıldı. “POMEM sınav giriş belgesi nereden alınır?” ve “Sınav yerleri nasıl öğrenilir?” soruları ise en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte POMEM 2026 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

33. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile birlikte 33. Dönem POMEM sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Adaylar artık sınav tarihlerini, sınav merkezlerini ve giriş bilgilerini online olarak sorgulayabiliyor.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

POMEM sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri, Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

www.pa.edu.tr adresine giriş yapılır

T.C. kimlik numarası girilir

e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılır

Sınav giriş belgesi ve sınav merkezi bilgileri görüntülenir

Ayrıca adaylar, e-Devlet üzerinden “Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama” hizmetini kullanarak da bilgilerine ulaşabilir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ADAYLARA GÖNDERİLECEK Mİ?

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre sınav giriş belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek.

İnternet üzerinden yapılan duyurular resmi tebliğ niteliği taşımaktadır. Bu nedenle adayların bilgilerini online sistem üzerinden takip etmesi gerekmektedir.

POMEM SINAV AŞAMALARI NELERDİR?

33. Dönem POMEM süreci kapsamında adaylar aşağıdaki aşamalardan geçmektedir:

Müracaat kabul işlemleri

Ön sağlık kontrolü

Fiziki yeterlilik sınavı

Mülakat sınavı (fiziki yeterlilik sonrası)

Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçen adaylar, daha sonra açıklanacak tarihlerde mülakat aşamasına katılmaya hak kazanacaktır.

POMEM SINAVI İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

Sınav merkezlerine girişte adayların dikkat etmesi gereken önemli kurallar bulunmaktadır.

Yasaklı Eşyalar Açıklama Cep telefonu Sınav alanına alınmaz Ses ve görüntü cihazları Kullanımı yasaktır Kesici-delici aletler Girişte kesinlikle yasak Yanıcı-parlayıcı maddeler Güvenlik nedeniyle yasak

Yetkililer, adayların mağduriyet yaşamaması için bu kurallara dikkat etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEDEN ÖNEMLİ?

POMEM sınav giriş belgesi, adayların sınavlara katılabilmesi için zorunlu bir belgedir.

Sınav yeri ve tarihi bilgilerini içerir

Adayın kimlik doğrulamasında kullanılır

Sınava giriş için zorunludur

Bu nedenle adayların sınav öncesinde belgelerini mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir.

