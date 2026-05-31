Pompa istasyonunda kablolar patladı: ASKİ'den açıklama

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, P10 Pompa İstasyonu’nda yaşanan kablo patlaması hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, art arda gerçekleşen elektrik kesintisi nedeniyle P10 Pompa İstasyonu’nda yaşanan arızaya müdahale edildiği belirtildi.

ASKİ Genel Müdürlüğü arızanın ASKİ’den kaynaklanmadığını belirterek, çalışmalar kapsamında Pompa İstasyonu’nda hasar gören trafo ve yaklaşık 600 metre enerji hattında yenilemeler yapıldığını bildirdi.

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mert konuya ilişkin, "Dün elektriğin 3-4 defa gidip gelmesi pompa istasyonumuzun kablolarının patlamasına sebep oldu. Geceden beri çalışmalarımıza uyumadan devam ettik. ASKİ Genel Müdürlüğü’nden kaynaklı bir olay değil bu" dedi.