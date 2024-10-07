Pompalı tüfekle 1 kişiyi ağır yaralayan şüphelinin kaçtığı anlar kamerada

Eskişehir’de bir kişinin ara sokakta bir şahsı pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, B.Ü.’ye elindeki pompalı tüfekle ateş etti. B.Ü. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. Büyük paniğin yaşandığı olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan B.Ü. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.



Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın pompalı tüfekle B.Ü.’ye ateş ettiği görülüyor. Ağır yaralanan B.Ü. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden elindeki tüfekle Yunusemre Caddesi istikametine doğru kaçıyor.