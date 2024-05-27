Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti

Aksaray'da geçen hafta iş yeri önünde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan iki kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, 23 Mayıs Perşembe günü eski kız arkadaşının çalıştığı Coğlaki Mahallesi'ndeki iş yerinin önüne gelen C.K'nin, pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralılardan bayan kuaförü Talip Sürücü, bugün hayatını kaybetti. Diğer yaralı Efe K'nin ise taburcu olduğu öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı C.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mehmet Doğan, meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Doğan, kuaför arkadaşları Sürücü'nün yaşanan olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını, cinnet halindeki bir kişinin açtığı ateş ile yaşamını yitirdiğini kaydetti.