'Pompalı tüfekle hastane baskını' davası: Karar çıktı

Maraş’ta pompalı tüfekle hastane basan kadına 10 yıl hapis cezası verildi.

Birgül Gül, 5 Ekim 2024’te Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binası acil servisine geldi.

Gül, çantasında bomba olduğunu ileri sürüp, “Kalbimi durdurun” diye bağırdı.

Hastanede paniğe neden olan olayda bazı sağlık çalışanları sedye ve masanın altına gizlenip korunmaya çalıştı.

Hastanenin güvenlik görevlilerinin etkisiz hale getirip, polise teslim ettiği Birgül Gül, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanıp, hazırlanan iddianameyle Birgül Gül hakkında silahla tehdit suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın da müdahil olduğu davanın ilk duruşmasına olayın mağduru 11 kişiyle taraf avukatları katıldı.

Gül, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile mahkeme salonuna bağlandı.