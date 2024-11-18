Pompei'ye ziyaretçi sınırlaması getirildi
İtalyan yetkililer, Pompei Antik Kenti'ne günlük ziyaretçi sınırı getirildiğini açıkladı.
Kaynak: DHA
Pompei Antik Kenti'ne gümlük ziyaretçi kısıtlaması getirildi.
Yaklaşık 2 bin yıl önce Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan antik kent Pompeii'de, ziyaretçi yoğunluğundaki artış sebebiyle kısıtlama kararı alındı.
Günlük ziyaretçi sayısının 20 bin ile sınırlandırılacağı açıklandı.
İtalyan yetkililer, kalabalığın tarihi alan üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere karşı harekete geçtiklerini belirtti. Aşırı kalabalığın ziyaretçilerin güvenliği açısından da büyük risk taşıdığı aktarıldı.