Popüler sinemanın zirveye ulaştığı 60’lı yıllar: Yeşilçam Öykü Sineması
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), Serpil Kırel’in kaleme aldığı “Yeşilçam Öykü Sineması” adlı eseri okurlarla buluşturdu
Kırel, bu çalışmasıyla Türkiye’de popüler sinemanın zirveye ulaştığı 60’lı yıllara yakından bakıyor, etkilerini bugüne dek süren güçlü bir sinema geleneğinin oluştuğu ve geleceğe taşınan geniş bir kültürel alanın şekillendiği bu döneme odaklanıyor.
Yazar, Yeşilçam’ı Yeşilçam yapan unsurlara odaklanarak dönemin gündelik yaşamını, sinemasal ortamını, üretim koşullarını, sinemanın seyirciyle seyircinin sinemayla kurduğu benzersiz bağı ve filmlerin anlatı yapılarını bir bütün olarak değerlendiriyor.
Yeşilçam’a emek verenlerin deneyim ve tanıklıklarına da başvurularak hazırlanan çalışma, arşiv fotoğraflar ve az bilinen anekdotlarla, Yeşilçam’ı içeriden ve dışarıdan anlamak, popüler olanla mesafemizi yeniden düşünmek için temel bir kaynak.
“Yeşilçam’ı düşünürken yanıtlanması gereken yeni sorular önümüze yığılıyordu. Kendisine özgü üretim taktikleri ve ekonomik koşulları nedeniyle seyircisiyle yoğun bir bağ kurmaya mecbur olan Yeşilçam’ı Yeşilçam yapan unsurlar neler olabilirdi? Yeşilçam gibi endüstrileşememiş, ölçülebilir kalıcı sermayesi olmayan, günlük gelişme ve değişimlere anında yanıt verebilecek nitelikte esnek ancak bir o kadar da kırılgan film piyasasında anlatıyı belirleyenler kimlerdi? Nasıl film yapıyorlardı? Yeşilçam filmlerini kimler, nasıl üretiyorlardı? Bilindiği üzere Yeşilçam, el yordamıyla sinema yapmayı öğrenen kuşaklara eklenen ve yenilenen senaryo yazarı, oyuncu, yönetmen ve yapımcılarıyla insan ögesi açısından da merak uyandıran bir sinema ortamıydı.”