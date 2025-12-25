Popüler sinemanın zirveye ulaştığı 60’lı yıllar: Yeşilçam Öykü Sineması

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), Serpil Kırel’in kaleme aldığı “Yeşilçam Öykü Sineması” adlı eseri okurlarla buluşturdu

Kırel, bu çalışmasıyla Türkiye’de popüler sinemanın zirveye ulaştığı 60’lı yıllara yakından bakıyor, etkilerini bugüne dek süren güçlü bir sinema geleneğinin oluştuğu ve geleceğe taşınan geniş bir kültürel alanın şekillendiği bu döneme odaklanıyor.

Yazar, Yeşilçam’ı Yeşilçam yapan unsurlara odaklanarak dönemin gündelik yaşamını, sinemasal ortamını, üretim koşullarını, sinemanın seyirciyle seyircinin sinemayla kurduğu benzersiz bağı ve filmlerin anlatı yapılarını bir bütün olarak değerlendiriyor.

Yeşilçam’a emek verenlerin deneyim ve tanıklıklarına da başvurularak hazırlanan çalışma, arşiv fotoğraflar ve az bilinen anekdotlarla, Yeşilçam’ı içeriden ve dışarıdan anlamak, popüler olanla mesafemizi yeniden düşünmek için temel bir kaynak.