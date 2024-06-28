Popülist hükümetler kadınları hedef alıyor

Haber Merkezi

CHP Bartın Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Üyesi Aysu Bankoğlu, Avrupa Konseyi’nin Strasbourg’da gerçekleşen haziran oturumunda kadın hak savunucularına ilişkin konuşma yaptı. Bankoğlu, ''Popülist hükümetler genellikle ahlak, aileyi koruma ve güçlü bir ülke olma bahanesi ve ataerkil düzeni sürdürme amacıyla kadın hakları savunucularını bir kalıba sokup hedef almaktadır. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi, bu tutumun açık bir örneğidir” dedi.

Avrupa Konseyi oturumundaki konuşmasını Gezi Davası tutuklularından Çiğdem Mater ve Mine Özerden ile birlikte Cumartesi Anneleri'ne ithaf eden Bankoğlu, popülist hükümetlerin en çok kadın hareketlerini hedef aldığını belirtti.

Bankoğlu, “Sözlerimi haklarını erkeklerin veya siyasi gücün lütfuyla değil, kendi mücadeleleriyle elde eden kadınlara, İstanbul Sözleşmesi’ni geri getirmek için hala direnen kadınlara, her yıl 8 Mart’ta İstanbul’da feminist gece yürüyüşüne katılan binlerce cesur kadına, sevdiklerinin akıbetini öğrenmek için mücadele eden Cumartesi Annelerine, Gezi protestoları nedeniyle cezaevinde olan çevre insan hakları savunucuları Çiğdem Mater ve Mine Özerden’e ithaf ediyorum” ifadelerine yer verdi.