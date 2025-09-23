Porsche hisselerinde sert düşüş

Alman otomobil üreticisi Porsche'nin hisseleri yüzde 7’den fazla değer kaybetti. Şirketin en büyük hissedarı olan Volkswagen’in hisseleri de düşüş yaşadı.

Porsche’nin hisse fiyatı, cuma günü yapılan açıklama sonrası pazartesi öğleden sonra yüzde 7’den fazla geriledi.

Şirket, kâr beklentisini düşürdüğünü ve yeni elektrikli araç serisinin lansmanını ertelediğini duyurdu.

Porsche, elektrikli araçlara geçiş sürecinin bu yıl faaliyet karını 1,8 milyar euro azaltacağını bildirdi. Şirket, satışlardan elde edilecek kâr marjı beklentisini yüzde 5 ila yüzde 7 aralığından yüzde 2’ye kadar düşürdü.

Bu açıklama, Porsche’nin bu yıl içinde dördüncü kez kâr tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi anlamına geliyor.

Kaynak: euronews