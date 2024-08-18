Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu

Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nda bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki Aydın Arat Parkı içinden geçen Porsuk Çayı'nda bir ceset olduğunu gören yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıçları tarafından sudan çıkarılan cesedin Zeki Kireç'e (67) ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Kireç'in cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.