Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu

Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'nda, Muhsin Emin Erbaş’ın (20) cansız bedeni bulundu.

İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinde Porsuk Çayı kenarında, sabah saatlerinde yürüyenler, suda hareketsiz yatan kişiyi görünce, polise ihbarda bulundu. Bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sudan halata bağlanarak çıkarılan cesedin, Muhsin Emin Erbaş'a ait olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için hastaneye götürülürken, Erbaş hakkında kayıp ihbarı olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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