Porsuk Çayı'nın yüzeyinde buz tabakası oluştu

  • 30.12.2025 10:47
  • Giriş: 30.12.2025 10:47
  • Güncelleme: 30.12.2025 10:48
Kaynak: AA
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyinde soğuk hava nedeniyle buz tabakası oluştu.

Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk havanın etkisiyle Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı.

Kimi sürücülerin, sabah saatlerinde çalıştırmakta zorlandıkları araçlarının camlarındaki buzu kazıdıkları görüldü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden, kentte soğuk havanın hafta boyunca etkili olmasının beklendiği öğrenildi.

