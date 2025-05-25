Porsuk Çayı’nda erkek cesedi bulundu

Eskişehir’de Porsuk Çayı'nda, Behçet Aladağ’ın (37) cansız bedeni bulundu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesi’nde, Porsuk Çayı kenarında yürüyenler, suda hareketsiz yatan kişiyi görüp durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin Behçet Aladağ’a ait olduğu belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Aladağ’ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Behçet Aladağ’ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.