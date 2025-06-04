Portakal Plastik'te grev 28'inci gününde anlaşmayla sonuçlandı
Kocaeli Çayırova’daki Portakal Plastik fabrikasında sefalet ücretine karşı 28 gün süren grev, işçilerin kazanımıyla sona erdi. Petrol-İş ile yapılan anlaşma sonucu ortalama net ücret 45 bin TL’ye yükseldi, ilk yıl için yüzde 66 oranında zam alındı. Grev sonrası işçiler son halaylarını grev çadırında çekerek işbaşı yaptı.
Kocaeli Çayırova'da bulunan Portakal Plastik'te işçiler, grevin 28'inci gününde anlaşma sağladı ve işbaşı yaptı.
28 gün boyunca sefalet ücretini kabul etmeyerek grevlerini sürdüren işçiler, anlaşma sonrası grev çadırında meşaleler yaktı, son grev halayını çekti.
Evrensel'in haberine göre; anlaşma sonrası Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, ortalama net çıplak ücretin 45 bin seviyesine ulaştığını belirtti.
İlk yıl için ortalama yüzde 66 oranında ücret artışı yapıldığını vurgulayan Kırmızıçiçek, "İkinci yıl için enflasyon +3 puan zam alındı.
Grevde geçen sürelere karşılık 11 günlük net ödeme alındı.
Yıllık ikramiye birinci yıl 3, ikinci yıl 4 ikramiye çıkarıldı.
Hafta içi mesaisi yüzde 100'e, hafta sonu ve bayram mesaileri 4 yevmiyeye çıkarıldı" dedi.