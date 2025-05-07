Portakal Plastik ve Porvil'de işçiler greve çıktı: "Zafer direnen emekçinin olacak!"

Petrol-İş Gebze Şubesi'nde örgütlü olan 2 fabrikada toplam 153 işçi greve çıktı.

Ocak ayında TİS görüşmeleri başlayan Portakal Plastik ve Porvil Çatı fabrikalarında anlaşma sağlanamadı.

Sözleşmenin idari ve sosyal maddelerinde yeni haklar elde ederek bir uzlaşı sağlandığı ancak istenen zam talebinin kabul edilmediği öğrenildi.

Talepleri karşılanmayan işçiler bugün grev kararı aldı.

FABRİKA ÖNÜNDE AÇIKLAMA: ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK

Grevdeki işçiler, Petrol-İş Genel Mali Sekreteri Mehmet Kaya, Petrol-İş Gebze Şube Yönetimi ile işyerleri temsilcilerinin katılımıyla Portakal Plastik işyeri önünde bir açıklama yapıldı. "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganlarının yükseldiği alanda mücadele ve kararlılık vurgusu yapıldı.

Mehmet Kaya, burada yaptığı konuşmasına, grevin zaferle sonuçlanacağına inandığını belirterek, "Ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz ancak işveren hiçbir zaman çok kazandığı zaman çok zam yapma gayretinde olmadı. Bugün idare etme zamanı işverendedir. Bu mücadele devam edecek ve zaferle sonuçlanacaktır. Dün yapılan toplantıda da gördük ki işverenin anlaşmaya niyeti yok. Bizi açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar. Biz burada mücadele ederek zaferle ayrılacağız. Kimse karamsarlığa kapılmasın, herkesin yüzü gülsün, bugün bizim bayram günümüz" dedi.

"BİZ BU GREVİ ZAFERE TAŞIYACAĞIZ"

Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek de yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz iki yıl önce burada bir örgütle çalışması başlatmış, işveren yetkimize itiraz etmişti. Aradan iki yıl geçti masaya oturduk. Ocak ayından beri on tane görüşme yaptık. Dün de son görüşmemizi yaptık. Bu işi masada çözelim dedik. Ama işveren masayı devirdi. Şimdi bizler için mücadele zamanı. Bu grevimiz Türkiye işçi sınıfının grevi olacak. İşverene sesleniyoruz. Gelin bu işi masada çözelim. Biz bu grevi zafere taşıyacağız" ifadelerini kaydetti.