Portekiz basını: Sergen Yalçın'ın açıklamaları doğru değil

Beşiktaş, Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor’a konuk olduğu mücadeleden 3-3’lük beraberlikle ayrılırken, siyah-beyazlı ekipte karşılaşmanın en çok konuşulan başlıklarından biri Rafa Silva’nın kadroda yer almaması oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesi yaptığı açıklamada Portekizli futbolcunun hazır olmadığını ve kadroda yer almak istemediğini belirterek, “Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi.

Ofansif hatta eksiklerimizin olduğu bir dönemdeyiz ama kendisi ‘kadroya girebilirim’ derse alırız, problem yok” ifadelerini kullanmıştı.

"KİMSEYLE KONUŞMADI"

Portekiz basınında yer alan haberler ise Yalçın’ın açıklamalarıyla çelişti. A Bola Gazetesi, Rafa Silva’ya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, deneyimli futbolcunun Beşiktaş teknik heyetiyle birebir bir görüşme yapmadığını ve oynayamayacağını herhangi bir teknik ekip üyesine iletmediğini öne sürdü.

Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Rafa Silva, bu sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 16 maça çıkarken 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.