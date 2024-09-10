Portekiz basınında gündem Kerem Aktürkoğlu: Ona dikkat edin!

UEFA Uluslar Ligi'nde dün İzlanda'ya attığı 3 golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz kamuoyunu heyecanlandırdı. Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun dün akşamki performansına Portekiz basını övgüler yağdırdı.

A BOLA: MUHTEŞEM AKTÜRKOĞLU, TÜRKİYE'YE GALİBİYETİ GETİRDİ

Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonu röportajına yer veren A Bola, "Türkiye'de 4. Lig'den buraya geldim. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Başarı sadece bana ait değil. Umarım hayalini kurduğum şeylere ulaşabilirim" dedi.

RECORD: KEREM BENFİCA'YA MORALLİ GELİYOR!

Kerem Aktürkoğlu'nun İzlanda'ya attığı 3 gole dikkat çeken Record, "Kerem Aktürkoğlu'nun bu performansı, moral yüksekliğiyle Benfica'nın çalışmalarına katılmasını sağlayacak" dedi.

MAİS FUTEBOL: ONA DİKKAT ET!

Kerem Aktürkoğlu'nun daha Benfica'da henüz resmi bir maça çıkmamış olmasına rağmen Benficalılar'ı heyecanlandırdığına dikkat çeken Mais Futebol, "Kerem'in üç gol atarak hat-trick yapması, Türk Milli Takımı'nın galibiyetinde kilit bir faktör oldu ve bu performans, onun Benfica'da da neler yapabileceği konusunda büyük beklentiler oluşturdu. Benfica taraftarları, Kerem'in yeteneklerini sahada görmeyi sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

SAPO DESPORTO: BENFİCA'DA FORMA GİYMEDEN 3 GOL ATTI!

Sapo Desporto gazetesi de Kerem Aktürkoğlu'nu ana sayfaya taşıdı. B Ligi'nde tüm gözlerin Kerem Aktürkoğlu'nda olduğuna dikkat çeken gazete, "Benfica'nın transfer döneminin son anlarında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı bu forvet, henüz Benfica'da forma giymemiş olmasına rağmen İzlanda'ya karşı oynanan maçta üç gol attı" dedi.