Portekiz'de 18 Mayıs'ta erken genel seçime gidilmesi kararı alındı

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, 11 Mart'ta Meclis'te yapılan güven oylaması sonrasında azınlık hükümetinin düşmesinin ardından 18 Mayıs'ta erken genel seçime gidilmesi kararını aldı.

Cumhurbaşkanı De Sousa, dün Meclis'teki tüm siyasi partilerin liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından bugün Devlet Konseyi'ni toplayarak, Meclis'in feshedilmesi ve "siyasi partilerin çoğunluğunun talebiyle" 18 Mayıs'ta erken genel seçime gidilmesi kararını açıkladı.

Başbakan Luis Montenegro hakkındaki yolsuzluk iddialarından dolayı hükümetin düşmesinin "beklenmedik ve alışılmadık bir gelişme" olduğunu belirten De Sousa, "Portekiz'de bu panorama, demokrasimizde ilk kez bu şekilde ortaya çıktı. Politikalarla ilgili değil, güvenilirlikle, yani başbakanlık görevini yürüten kişinin ahlakıyla ilgili bir çatışma" dedi.

Cumhurbaşkanı De Sousa, Montenegro ile ilgili mevcut krizin seçim tartışmalarının önemli bir bölümünü oluşturacağının farkında olduğunu kaydederek, siyasi partilere "ekonomi, istihdam, enflasyon kontrolü, eşitsizlikler veya eğitim gibi Portekizlileri ilgilendiren konulara odaklanmaları" çağrısında bulundu.

Henüz birinci yılını doldurmayan sağ görüşlü azınlık hükümetinin düşmesinin sebebi, Başbakan Montenegro'nun kendisinin kurduğu ve siyasette aktif olduktan sonra hisselerini eşi ve iki çocuğuna devrettiği "Spinumviva" adlı bir aile şirketiyle bağlantılı olarak hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları olmuştu.