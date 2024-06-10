Portekiz'de AP seçimlerini ana muhalefetteki Sosyalist Parti kazandı

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Portekiz ayağını, mevcut durumda ana muhalefetteki Sosyalist Parti (PS) kazandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Portekiz ayağını, mevcut durumda ana muhalefetteki Sosyalist Parti (PS) kazandı.

Portekiz İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre PS yüzde 32,4, azınlık hükümetiyle iktidarda olan merkez sağ görüşlü Demokratik İttifak (AD) yüzde 31,95, aşırı sağcı Chega yüzde 9,89, liberal görüşlü Liberal Girişim (IL) yüzde 8,51 oy oranıyla AP'ye parlamenter gönderdi.

Portekiz'de geçen 10 Mart'ta yapılan erken genel seçimlerde AD yüzde 28,85 oy oranıyla birinci çıkmış, oy oranı yüzde 41'den yüzde 28'e gerileyen PS'nin muhalefette kalma kararı almasıyla AD tek başına azınlık hükümeti kurmuştu.

AP seçimleri, PS'nin kısa zamanda tekrardan yükselişe geçtiğini gösterdi.

Diğer yandan ülkede geçmiş AP seçimlerine katılım ise yüzde 38'de kaldı.

Portekiz'de AP seçimlerine katılım 2014'te yüzde 30, 2019'da ise yüzde 36 olmuştu.