Portekiz'de cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı: Sosyalist Parti'nin adayı Seguro önde

Portekiz'de bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçlarına göre hiçbir aday mutlak çoğunluğu yakalayamadığı için 8 Şubat'ta ikinci tura gidilecek.

Portekiz Ulusal Seçim Komisyonunun sandıkların yüzde 90'ına göre açıkladığı sonuçlarda muhalefetteki Sosyalist Parti'nin adayı Antonio Jose Seguro yüzde 30,7, ana muhalefetteki aşırı sağcı Chega'nın lideri olan Andre Ventura da yüzde 24,2 ile 11 aday arasında en çok oy oranı elde ederek, ikinci turda yarışmaya hak kazandı.

"SOSYALİZME KARŞI MÜCADELE ŞİMDİ BAŞLAYACAK"

Seçim sonuçlarını Portekiz basınına değerlendiren Ventura, genele bakıldığında en fazla oyu sağ görüşlü partilerin adaylarının aldığını belirterek, "Seçimi sağ kazandı. Bugünkü seçim sağcıları yönetmekle ilgiliydi yarın ise sağcıları birleştirmekle ilgili olacak. Sosyalizme karşı mücadele şimdi başlayacak. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda bir sosyalist olmasını önlemek için sağa liderlik etmek gerek" şeklinde konuştu.

PS adına ilk seçim değerlendirmesini yapan milletvekili Jose Luis Carniero ise "Gecenin en büyük kazananı Seguro" diyerek, PS adayına ikinci tur seçimlerde de destek istedi.

Diğer yandan iktidardaki Sosyal Demokrat Partinin adayı Luis Marques Mendes sadece yüzde 12 civarında oy aldı.

Yüzde 50'nin üzerine çıkan seçimlere katılım, son 20 yılın en yüksek katılımlı cumhurbaşkanlığı seçimi olması bakımından dikkati çekti.

ANKETLER İKİNCİ TURDA SEGURO'YU GÖSTERİYOR

Ülkede art arda iki dönem olmak üzere son 10 yıldır cumhurbaşkanı olan muhafazakar sağ görüşlü Marcelo Rebelo de Sousa'nın yerini alacak isim 8 Şubat'ta Seguro ve Ventura arasında yapılacak seçimde belli olacak.

Şimdiye kadar yayımlanan anketler, böyle bir olasılıkta Seguro'yu cumhurbaşkanı olmaya daha yakın gösteriyordu.

PORTEKİZ'DE CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİ VE ÜLKENİN GÜNDEMİ

Portekiz'de cumhurbaşkanının yürütme yetkileri sınırlı olsa da önemli kurumsal yetkilere sahip.

Parlamento tarafından çıkarılan yasaları yürürlüğe koymaktan veya veto etmekten sorumlu olan cumhurbaşkanı, siyasi dengenin bozulduğuna inandığında parlamentoyu feshetme yetkisini de elinde bulunduruyor.

Ülkede sosyal eşitsizlikler, düşük ücretler, konut edinme zorlukları, göçmenlerin haklarını kısıtlayan yasalar ve Luis Montenegro'nun başbakanlığındaki mevcut muhafazakar hükümetin işçi haklarına getirdiği kısıtlamalarla ilgili tartışmalar ana gündemi oluşturuyor.

Ekonomik büyümenin son iki yıldır yüzde 2 civarında olduğu, işsizlik oranının yüzde 6'nın biraz üzerinde bulunduğu Portekiz'de, geçtiğimiz 11 Aralık'ta son yılların en büyük katılımlı genel grevi yapılmıştı.​​​​​​​