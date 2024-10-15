Portekiz'de gündem yine Kerem Aktürkoğlu: Harry Potter İzlanda'ya büyü yaptı!

Benfica'ya transferinin ardından adeta yıldızlaşan ve Benfica formasıyla oynadığı 5 maçta 4 gol 2 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, İzlanda maçını da boş geçmedi. İzlanda'ya 1 gol atan, 1 golde de kaleciye yaptığı presle adeta asist yapan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında gündemden inmiyor.

A BOLA: KEREM AKTÜRKOĞLU İZLANDA'YA BÜYÜ YAPTI?

Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter'lı gol sevincine gönderme yapan Portekizli spor gazetesi A Bola, Kerem Aktürkoğlu'nun İzlanda performansını 'Harry Potter İzlanda'ya büyü yaptı' diyerek manşetine taşıdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 15 milyon eurodan 18 milyon euroya yükselmiş durumda.