Portekiz'de şiddetli yağışların olumsuz etkileri devam ediyor

Portekiz'de ocak sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar ve fırtınanın neden olduğu olumsuzluklar devam ediyor.

Ülkedeki olumsuz hava koşullarından dolayı 28 Ocak'tan bu yana 16 kişi hayatını kaybetti.

Portekiz'in özellikle orta bölgelerini etkileyen şiddetli yağışlardan dolayı halen 68 kasabada olağanüstü hal uygulanırken tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen 3 bin 500'den fazla kişi de spor salonlarında, otellerde, akraba ya da dostlarının evlerinde konaklamayı sürdürüyor.

Portekiz’in iki büyük şehri Lizbon ile Porto’yu birbirine bağlayan A1 otoyolu, Coimbra yakınlarında Mondego Nehri üzerindeki bir setin yıkılması sonucu meydana gelen su baskını ve çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Bakanlar Kurulu, bugünkü toplantısında, kötü hava koşullarından etkilenen bölgelerdeki kuruluşların acil likidite ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan Yeniden Yapılanma Destek Hattı'na aktarılan 500 milyon avroluk yardımı 1 milyar avroya çıkarma kararı aldı.

Başbakan Luis Montenegro da afet bölgelerini ziyaret etti.

Diğer yandan acil durumu 15 Şubat'a kadar uzatan Portekiz hükümetinde İçişleri Bakanı Maria Lucia Amaral, kötü hava koşullarının yarattığı krizi iyi yönetemediğine dair eleştirilerin ardından 11 Şubat'ta istifa etmişti.